Zmasowany atak Rosji. Trzy obwody pod ostrzałem rakiet Kindżał

Rosjanie zaatakowali rakietami Kindżał obwody kijowski, chmielnicki i kirowohradzki. Mieszkańców wezwano, by ukryli się w schronach. Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy pułkownik Jurij Ignat poinformował z kolei, że siłom ukraińskim udało się zestrzelić rosyjskie rakiety manewrujące w obwodach kijowskim i charkowskim oraz w Dnieprze.

Zdjęcie