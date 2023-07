"Złowieszcze memento" nad Ukrainą. Wolski: Dochodzimy do punktu krytycznego

Połowa sierpnia da odpowiedź, czy ofensywa Ukrainy się powiedzie

Zdaniem analityka zajmującego się wojskowością w ciągu dwóch tygodni możemy otrzymać odpowiedź, czy ta taktyka może przynieść Ukraińcom sukces.

- Jeżeli uda im się utrzymać obecne tempo rażenia, to całkiem możliwe, że obrona rosyjska zacznie pękać w okolicy połowy sierpnia. To sztuka operacyjna bardzo niekonwencjonalna, bo NATO preferuje takie rozwiązania, ale przy użyciu sił powietrznych. Ukraińcy dziś tego nie mają, bo w powietrzu bezwzględną dominację mają Rosjanie. Ukraińcy artylerią starają się kondensować brak własnego lotnictwa - zwraca uwagę Wolski.

I opisuje działania Rosji w powietrzu:

- Rosjanie mogą na razie wykonywać operacje na głębokości 40-50 km, a dziś dziennie wykonują 8-10 takich prób. Zrzucają bomby przerobione z niekierowanych na kierowane. Niestety w ten sposób są w stanie razić logistykę ukraińską. Na razie nie ma powodów do zaniepokojenia, ale jest to złowieszcze memento. Jeżeli Rosjanie mają dominację w powietrzu, to problematyczne staje się powodzenie ukraińskiej ofensywy - zastanawia się Wolski.

Jednym z ważniejszych wskaźników dla Ukraińców jest skuteczność obecnie prowadzonych działań, a w zasadzie strat, jakie udaje się zadawać Rosjanom. Te nie tylko od kilku dni, ale tygodni, są dla Moskwy dotkliwe.

- To wojna na wyczerpanie, ale na tym etapie trochę się dzieje. Wydaje się, że Ukraińcy wprowadzają swój "drugi rzut". Pierwsze brygady zaczęły się zużywać szczególnie w walkach na wyczerpanie na południu i trzeba było je wymienić. Wydaje się, że wprowadzają "drugi rzut", doszli do pierwszej linii umocnień, oddziałują ogniowo na Rosjan bardzo skutecznie, niszcząc ich artylerię. Proszę zerknąć na ostatnie dwa miesiące - ile sprzętu Ukraińcy w tym czasie zniszczyli. Oczywiście, trzeba brać poprawkę, że te dane nie do końca odzwierciedlają pełną prawdę, ale nawet jeśli w 70 proc. są trafne, to są to potężne liczby - nie ukrywa Przybyło.

Dwie wielkie armie w odwodzie Putina

Sęk w tym, że Rosjanie wciąż mają w odwodzie solidne rezerwy, których dotąd praktycznie nie użyli. Na Krymie i w Doniecku znajdują się bowiem całe dwie armie, gotowe do walki. - Rosjanie są w stanie je rzucić na kierunku zaporoskim. Trzymają je do czasu, aż będą potrzebne. Tak naprawdę więc dla Rosjan sytuacja nie stała się krytyczna - uważa Wolski.

Co dalej więc z ukraińską ofensywą? Czy rzeczywiście w ciągu dwóch tygodni wszystko się wyjaśni?

- Jesteśmy w miejscu, gdzie wszystko się jeszcze może wydarzyć. Ofensywa ukraińska może odnieść powodzenie, a może być też tak, że Rosjanie się obronią. Niby sytuacja jest bez zmian, ale dochodzimy powoli do punktu krytycznego, w którym okaże się, co się wydarzy - uważa Wolski.

Kreml zmienia zasady poboru do wojska

Tymczasem w połowie lipca Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, uchwaliła regulacje przewidujące podwyższenie górnej granicy wieku poborowych z 27 do 30 lat. Oznacza to, że do wojska będą powoływani mężczyźni od 18. do 30. roku życia.

Brytyjskie ministerstwo obrony podało w poniedziałek, że zmiana ta może przynieść Kremlowi wymierne korzyści, bo poborowi, nawet jeśli nie zostaną wysłani na front, przejmą w kraju obowiązki tych żołnierzy zawodowych, którzy dołączą do armii walczącej w Ukrainie. Ponadto dzięki temu ruchowi Moskwa otrzymuje szersze pole manewru, bo w krótkim czasie może zmobilizować większą liczbę żołnierzy.

Przynajmniej w teorii, bo jak zauważa Przybyło, ubiegłoroczna mobilizacja miała objąć aż 300 tys. poborowych, choć plany te nie wypaliły.

- Mobilizacja z września ubiegłego roku, kiedy ogłoszono pobór 300 tys. rekrutów, przecież się nie zakończyła - przypomina Przybyło. - Ocenia się, że miesięcznie Rosjanie biorą do wojska 10-20 tys. poborowych. Podniesienie tego wieku pewnie ma na celu zwiększenie puli specjalistów, potrzebnych do tego, by armia działała sprawnie. Myślę, że raczej chodzi o techników, informatyków czy innych specjalistów niż zwykłych żołnierzy z karabinem. Tych Rosjanie mają pod dostatkiem - uważa ekspert.

Łukasz Szpyrka