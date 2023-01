ZPRE w rezolucji "Prawne i humanitarne aspekty agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę" opowiada się za utworzeniem specjalnego trybunału zarówno dla prezydenta Rosji Władimira Putina, jak i dla przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki. Za przyjęciem dokumentu głosowało 100 deputowanych, jeden wstrzymał się od głosu.

W swojej rezolucji ZPRE przypomina, że zbrojny atak Rosji i zakrojona na pełną skalę inwazja na Ukrainę jest pogwałceniem rezolucji 3314 Zgromadzenia Ogólnego ONZ i Statutu Rady Europy. Co więcej, według ZPRE, próba aneksji ukraińskich obwodów donieckiego, chersońskiego, ługańskiego i zaporoskiego w następstwie nielegalnych tzw. referendów, zorganizowanych przez Rosję w tych regionach we wrześniu 2022 r., to dalsza eskalacja rosyjskiej agresji.

"Federacja Rosyjska będzie uważana za kontynuującą agresję, dopóki suwerenność, integralność terytorialna, jedność i niezależność polityczna Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową nie zostaną w pełni przywrócone. Zgromadzenie przypomina, że trwająca agresja jest kontynuacją napaści rozpoczętej 20 lutego 2014 r., która obejmowała inwazję, okupację i bezprawną aneksję Krymu przez Federację Rosyjską" - napisano w rezolucji.

ZPRE zauważa również, że "Białoruś uczestniczyła w agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, ponieważ pozwoliła na wykorzystanie swojego terytorium do popełnienia aktów agresji przeciwko Ukrainie. Jej rola i współudział powinny zostać potępione przez społeczność międzynarodową, a jej przywódcy powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności".

Rada Europy: Przywódcy powinni zostać zidentyfikowani i osądzeni

Rezolucja wskazuje, że niesprowokowane akty agresji popełnione przez Federację Rosyjską i Białoruś stanowią oczywiste naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych, na co nie ma żadnego wiarygodnego uzasadnienia prawnego. "Czyny te odpowiadają zatem definicji zbrodni agresji określonej w artykule 8 Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK)" - podkreślono.

"Rosyjscy i białoruscy przywódcy polityczni i wojskowi, którzy planowali, przygotowywali, inicjowali lub przeprowadzali te akty i którzy kierowali tymi działaniami, powinni zostać zidentyfikowani i postawieni przed sądem. Bez ich decyzji o rozpoczęciu tej napastniczej wojny przeciwko Ukrainie nie doszłoby do okrucieństw, które z niej wynikają (zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i możliwe ludobójstwo), a także wszelkich zniszczeń, śmierci i szkód" - napisano.

ZPRE zauważa, że MTK nie ma obecnie jurysdykcji do sądzenia zbrodni agresji przeciwko Ukrainie i że nie ma innego międzynarodowego trybunału karnego, właściwego do ścigania i karania zbrodni agresji, która została popełniona przez Rosję.

Zgromadzenie ponowiło w związku z tym swój apel do państw członkowskich Rady Europy i państw obserwatorów o "ustanowienie specjalnego międzynarodowego trybunału karnego dla zbrodni agresji przeciwko Ukrainie, który powinien być popierany i wspierany przez jak najwięcej państw i organizacji międzynarodowych oraz w szczególności przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych".