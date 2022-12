Zełenski zwrócił się do Rosjan w ich języku: Nikt wam tego nie wybaczy

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Ukraina - Rosja

- Ta wojna jest prowadzona tylko po to, by jeden człowiek pozostał u władzy do końca swojego życia. Nie interesuje go wasz los, to nie jest też żaden "historyczny" konflikt - powiedział do Rosjan prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zwracając się w ich ojczystym języku, dodał także, że "nikt na świecie, w tym Ukraina, nigdy im tego nie wybaczy".

Zdjęcie Wołodymyr Zełenski / Ukrainian Presidential Press Office/Associated Press / East News