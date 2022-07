Zełenski w połowie lipca ogłosił dymisję szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), swego wieloletniego przyjaciela Iwana Bakanowa, oraz prokurator generalnej Iryny Wenediktowej. Jak stwierdził, decyzja ta była podyktowana kolaboracją ponad 60 pracowników tych instytucji z Rosją.

19 lipca Rada Najwyższa poparła decyzję Zełenskiego o odwołaniu ze stanowiska prokurator generalnej Wenediktowej. W środę prezydent wniósł do Rady Najwyższej projekt dotyczący nominowania na to stanowisko Andrija Kostina.

Andrij Kostin to deputowany, jest członkiem parlamentarnej frakcji Sługa Narodu i szefem komisji ds. prawnych.

Stany Zjednoczone wzywają do walki z korupcją

Stany Zjednoczone we wtorek wezwały Ukrainę do wybrania wiarygodnego prokuratora generalnego, apelując jednocześnie do władz w Kijowie o wznowienie wysiłków na rzecz walki z korupcją.

- Wraz z narodem ukraińskim podkreślamy wagę przejrzystego mianowania nowego, wysoko wykwalifikowanego i prawdziwie niezależnego prokuratora generalnego - powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

- Niezależność i bezstronność prokuratora generalnego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia integralności wysiłków na rzecz pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców tego procederu w Ukrainie - dodał. Zauważył, że walka z korupcją w Ukrainie jest tym ważniejsza, że kraj będący w stanie wojny z Rosją pragnie przystąpić do Unii Europejskiej.