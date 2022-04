Zełenski: Zapraszam Merkel i Sarkozy'ego do Buczy

Oprac.: Justyna Kaczmarczyk Ukraina - Rosja

Zapraszam byłą kanclerz Niemiec Angelę Merkel i byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego do Buczy, by zobaczyli, do czego prowadzi polityka ustępstw wobec Rosji - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zdjęcie Ukraińskie miasto Bucza po ataku Rosjan / facebook zełenski / materiały prasowe