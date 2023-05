Zełenski wskazuje następny cel Putina. "Stale ją pożera"

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

Następny cel Władimira Putina to Białoruś. On ją stale pożera - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak przypomniał, przywódca Rosji nie rozmawiał z nim od dwóch lat. - Powód dla takiej sytuacji jest tylko jeden. On nie ma nic do powiedzenia - zaznaczył. Dodał, że "Putin od blisko dwóch lat unika z nim nawet telefonicznego kontaktu".

Zdjęcie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / Louise Delmotte, Pool / AP