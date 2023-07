W piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że przybył do Turcji z wizytą. Jeszcze wieczorem doszło do spotkania z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem, po którym odbyła się konferencja prasowa.

Turcja. Erdogan: Ukrainie należy się członkostwo w NATO

- Dokładaliśmy wszelkich starań, żeby zapobiec wojnie - mówił podczas konferencji Erdogan.

Prezydent Turcji przypominał również, że Ukraina mogła liczyć na wsparcie. - W praktyce wyrażaliśmy solidarność z Ukrainą, przekazując polityczną, ekonomiczną, techniczną i humanitarną pomoc - zaznaczył.

- Staliśmy się także krajem, który najbardziej przyczynia się do zakończenia wojny wykorzystując porozumienia na mocy prawa międzynarodowego - powiedział. - Ukrainie należy się członkostwo w NATO - oświadczył.

Erdogan wyraził także nadzieję, że przedłużona zostanie umowa zbożowa.

Zełenski: Odzyskamy kontrolę nad naszym Krymem

Podczas konferencji Zełenski powiadomił, że rozmowy dotyczyły nie tylko bieżących spraw, ale również okupowanego przez Rosję Krymu.

- W obojętnie jaki sposób, ale odzyskamy kontrolę nad naszym Krymem. Przywrócimy bezpieczeństwo na półwysep, a także sprawiedliwość zwłaszcza dla zamieszkujących go Tatarów krymskich, którzy kolejny raz, niestety, doznają opresji ze strony Rosji - mówił.

Prezydent Ukrainy podziękował za udział Turcji w rozmowach na temat umowy zbożowej. Zaznaczył, że dzięki współpracy Kijowa i Stambułu w tej kwestii, możliwe jest niesienie pomocy innym krajom.

- Turcja bardzo dużo zrobiła, by uwolnić naszych obywateli z niewoli. Chcę za to bardzo podziękować, Ukraińcy zawsze będą za to bardzo wdzięczni - powiedział Zełenski.

