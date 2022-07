Zełenski w rocznicę zestrzelenia MH17: Nic nie pozostanie bezkarne

Oprac.: Artur Pokorski Ukraina - Rosja

W ósmą rocznicę katastrofy samolotu MH17 nasze myśli są z krewnymi i przyjaciółmi wszystkich niewinnie zabitych przez Rosję. Dziś Federacja Rosyjska nadal sieje smutek i śmierć na ukraińskiej ziemi - napisał Wołodymyr Zełenski, upamiętniając zastrzelenie nad Donbasem pasażerskiego boeinga. Prezydent Ukrainy dodał, że "każdy przestępca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności". Odniósł się w ten sposób do tego, co wydarzyło się w 2014 roku, i do zbrodni rosyjskich popełnianych po 24. lutego 2022 r.

Zdjęcie Boeing linii Malaysia Airlines, lot MH17, został zestrzelony nad wschodnią Ukrainą w 2014 roku / Alexander KHUDOTEPLY / AFP