- Dzisiaj okupanci stworzyli kolejną nadzwyczaj ryzykowną sytuację dla całej Europy: ostrzelali Zaporoską Elektrownię Atomową - powiedział szef państwa i zaznaczył, że rosyjskie siły przeprowadziły w piątek ostrzał obiektu dwukrotnie.

Prezydent przypomniał, że jest to największa elektrownia atomowa w Europie. - I jakiekolwiek ostrzały tego obiektu to jawne i zuchwałe przestępstwo, akt terroru - dodał.

Wołodymyr Zełenski: Rosja powinna być uznana za państwo sponsorujące terroryzm

Według Zełenskiego Rosja "powinna odpowiadać już za sam fakt stworzenia zagrożenia dla elektrowni atomowej".

Wskazał, że to kolejny argument za tym, by Rosja została uznana za państwo sponsorujące terroryzm. To też argument przemawiający za objęciem sankcjami całego rosyjskiego sektora energii atomowej.

W piątek rosyjskie wojska dwukrotnie zaatakowały teren Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Jak powiadomił ukraiński koncern Enerhoatom, doszło do uszkodzenia stacji azotowo-tlenowej, co grozi ryzykiem wycieku wodoru i uwolnienia do atmosfery substancji promieniotwórczych.