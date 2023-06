Zełenski: Świat znajdzie sposób, by zabić Putina

Oprac.: Marcin Jan Orłowski Ukraina - Rosja

- Myślę, że (Putin - red.) boi się o swoje życie. Wierzę, że jeśli nie przestanie grozić światu bronią nuklearną, świat znajdzie sposób, by go zabić. To bardzo niebezpieczne i dlatego jest ostrożny w wysyłaniu tych wiadomości - twierdzi Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy jest przekonany, że Kreml nie zdecyduje się na użycie broni jądrowej.

Zdjęcie Władimir Putin, Wołodymyr Zełenski / AFP