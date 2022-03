Zełenski: Rosyjskie wojsko niszczy wszystko, co czyni Ukraińców narodem

Ukraina - Rosja

Rosyjskie wojska niszczą wszystko, co czyni Ukraińców narodem, ale za to odpowiedzą - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu zamieszczonym w internecie w niedzielę. Zwrócił się też do społeczności żydowskiej na całym świecie.

Zdjęcie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / UKRINFORM / East News