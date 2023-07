Zełenski przywiózł żołnierzy z Azowstalu. W Turcji mieli być do końca wojny

Wołodymyr Zełenski wrócił z wizyty w Turcji do Ukrainy wraz z dowódcami obrony zakładów Azowstal w Mariupolu. Żołnierze od czasu zdobycia przez Rosjan miasta byli internowani za granicą. Zgodnie z ustaleniami, mieli tam zostać do końca wojny. "Sprowadzamy naszych bohaterów do domu" - przekazał Zełenski.

Zdjęcie Zełenski przywiózł do Ukrainy internowanych żołnierzy z Azowstalu / STRINGER / AFP