Zełenski po szczycie NATO. "Rozwialiśmy wszelkie wątpliwości"

Oprac.: Karolina Głodowska Ukraina - Rosja

- Pierwszy raz ustanowiliśmy podstawy bezpieczeństwa dla Ukrainy na jej drodze do NATO - powiedział po szczycie w Wilnie prezydent Wołodymyr Zełenski, komentując wyniki dwudniowych obrad. Przywódca dodał, że udało się rozwiać wszelkie wątpliwości co do tego, czy jego kraj dołączy do Sojuszu i zaznaczył, że Ukraina czuje się teraz jak "równy wśród równych". - I my to potwierdzimy, wygrywając wojnę i przystępując do NATO - podkreślił Zełenski.

Zdjęcie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / ODD ANDERSEN / AFP