Zełenski o deokupacji Ukrainy. "Nasi żołnierze się przygotowują"

Oprac.: Sebastian Przybył Ukraina - Rosja

Przygotowujemy powrót naszych wojskowych do aktywnych działań na rzecz wyzwolenia naszej ziemi spod rosyjskiej okupacji - oświadczył prezydent Ukrainy w wieczornej odezwie do narodu. Jak podkreślił, Bachmut wciąż pozostaje najtrudniejszym odcinkiem walk z wrogiem. - Od czwartku, tylko tam, zginęło co najmniej 800 rosyjskich żołnierzy - podkreślił.

Zdjęcie Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia / Ukrainian Presidential Press Office/Associated Press / East News