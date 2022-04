Zełenski mówi, kiedy Rosja użyje broni atomowej

- Wszystkie przykłady użycia siły potwierdzają, że dochodzi do tego wówczas, gdy Rosja czuje słabość drugiej strony. Wtedy właśnie wykorzystują swoją siłę i arogancję - ocenił Zełenski w wywiadzie cytowanym w czwartek przez portal "Ukraińska Prawda".

- Broń nuklearna nie jest tutaj wyjątkiem - wyjaśnił prezydent. - Przy tym nie dojdzie do jej użycia dlatego, że ktoś nam pomaga, czy ktoś da nam samoloty czy czołgi - dodał.

- Wszyscy, którzy rządzą Rosją, chcą żyć. Wszyscy kochają życie i nie chcą oddać władzy. Użycie broni jądrowej doprowadziłoby do tego, że straciliby wszystko; dlatego w to nie wierzę - powiedział Zełenski.

Strach o elektrownie atomowe

Duży niepokój na świecie budzi też kwestia ukraińskich elektrowni atomowych, które są przedmiotem starć między obiema stronami.

"W Enerhodarze w wyniku serii eksplozji i strzałów oddanych przez wojska rosyjskie zostały ranne cztery osoby" - podał w sobotę koncern Enerhoatom, którego oświadczenie cytuje agencja Interfax-Ukraina.

"Miejscowi lekarze robią wszystko, co możliwe przy niemal całkowitym braku lekarstw i materiałów, by ratować zdrowie i życie rannych. Niektórzy poszkodowani będą w sobotę wypisani do domów" - informuje agencja za komunikatem Enerhoatomu.

"Eksplozje i serie z moździerzy rozległy się, gdy mieszkańcy Enerhodaru, okupowanego przez wojska rosyjskie, zaczęli się rozchodzić po mityngu poparcia dla Ukrainy" - pisze Interfax-Ukraina.

W położonym na południowym wschodzie Ukrainy Enerhodarze znajduje się Zaporoska Elektrownia Atomowa - największa elektrownia jądrowa w Europie, zbudowana w latach 1980-1986. Elektrownia została zajęta przez wojska rosyjskie w nocy z 3 na 4 marca. Rosjanie zajmowali też przez kilka tygodniu elektrownię w Czarnobylu.