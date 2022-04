Zełenski: Matki rosyjskich żołnierzy powinny to zobaczyć

Ukraina - Rosja

"Powinny to zobaczyć matki rosyjskich żołnierzy. Zobaczcie, jakich łajdaków wychowałyście. Mordercy, szabrownicy, rzeźnicy" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To komentarz do masakry, której dopuścili się Rosjanie w długo przez nich okupowanej podkijowskiej Buczy. Ukraiński prezydent do wpisu dołączył zdjęcia. Widać na nich ciała zabitych cywilów na ulicach i masowe groby. Obrazy są bardzo drastyczne.

Zdjęcie Ukraińskie miasto Bucza / facebook zełenski / materiały prasowe