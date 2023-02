- Myślę, że prezydent Francji Emmanuel Macron się zmienił i że tym razem zmienił się naprawdę - powiedział Zełenski, komentując stosunek do rosyjskiej agresji swojego francuskiego odpowiednika.

"Macron otworzył drzwi dla dostaw czołgów"

- W końcu to on otworzył drzwi do dostaw czołgów. Poparł też wniosek Ukrainy o przyjęcie do Unii Europejskiej. Myślę, że to był prawdziwy sygnał - podkreślił prezydent Ukrainy, który po wizycie w Londynie spotyka się w środę wieczorem w Paryżu z Macronem oraz kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.