Zełenski dzień przed wizytą w Polsce. Mówi o gwarancjach bezpieczeństwa

Oprac.: Aleksandra Cieślik Ukraina - Rosja

- Agresja rosyjska pokazała, że tylko kolektywne i prewencyjne gwarancje bezpieczeństwa mogą być niezawodne - stwierdził we prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując w wieczornym wystąpieniu wideo dołączenie Finlandii do NATO. Przypomnijmy, w środę złoży on w Polsce oficjalną wizytę.

Zdjęcie Wołodymyr Zełenski / MIGUEL MEDINA/AFP / East News