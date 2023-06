Zełenski dementuje doniesienia Rosjan ws. systemów Patriot

- Kończy się tydzień. Tydzień bardzo ważny dla nas wszystkich tydzień: dla naszej obrony, dla naszych kroków naprzód, dla naszych działań ofensywnych - powiedział w wieczornym nagraniu Wołodymyr Zełenski.

Ukraińska ofensywa. Prezydent wskazuje "najcięższy" kierunek

Dodał, że nadszedł czas, by podziękować wszystkim, którzy uczestniczą w walkach. Jak przekazał, obecnie "najcięższym" kierunkiem na froncie jest kierunek tawrijski.

Zełenski wymienił, że w minionym tygodniu obrońcy Ukrainy zniszczyli "blisko trzy tuziny rakiet i około 50 dronów". - Wszystkie "Kalibry" i "Kindżały" podczas ataków został zniszczone - powiedział.

Reklama

Zełenski: Żaden Patriot nie został zniszczony

W wieczornym nagraniu prezydent Ukrainy zdementował doniesienia, które pojawiły się w rosyjskich mediach.

- Ktoś tam w Rosji mówił, że rzekomo nasze systemy Patriot zostały zniszczone. Wszystkie działają, wszystkie pracują, wszystkie zestrzeliwują rosyjskie rakiety. I robią to tak skutecznie, jak to możliwe. Żaden Patriot nie został zniszczony - podkreślił prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski odniósł się także do wizyty przywódców krajów Afryki, którzy najpierw pojawili się w Ukrainie, a później Rosji. - Delegacja mogła zobaczyć, komu tak na prawdę zależy na pokoju i komu zależy na wojnie - zaznaczył.

- To co odnosi się do kraju-terrorysty: jedynym ich zmartwieniem teraz jest to, jak mają przygotować rosyjskie społeczeństwo do tego, że wszystko tracą. Rosja traci kupowane terytoria. Dla naszych deokupacyjnych działań nie ma i nie będzie alternatywy. Nasze wojska idą do przodu. Idziemy do przodu. Krok za krokiem - podkreślił.

Więcej informacji na temat wydarzeń w Ukrainie można znaleźć w naszym specjalnym raporcie [ TUTAJ ].