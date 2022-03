Zełenski: Chcę rozmawiać bezpośrednio z Putinem

Zełenski podkreślił w czwartek, że "jest gwarantem konstytucji". - Ukraina chce sama decydować o sobie i ma do tego prawo - mówił podczas konferencji.

Dodał, że chce negocjować bezpośrednio z Władimirem Putinem. - To jedyny sposób na zatrzymanie tej wojny. Niech Putin usiądzie ze mną do negocjacji, ale nie przy 30-metrowym stole. Nie gryzę, nie ma się czego obawiać - podkreślił.

Zaznaczył, że jest otwarty na rozmowy z rosyjskim przywódcą i stawiane przez niego pytania.

- Gdybym nie był prezydentem, służyłbym teraz w ukraińskiej obronie terytorialnej - mówił. Zełenski ostrzegł, że jeżeli rządzona przez Putina Rosja nie zostanie teraz zatrzymana, to państwo to "dojdzie do muru berlińskiego".

Wojna w Ukrainie. Gdzie są rosyjskie wojska?

- W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska zbliżyły się do Charkowa i dokonały postępów na południu kraju, zaś ofensywa na Kijów została wstrzymana - poinformował w czwartek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Jak dodał, do inwazji Rosja użyła ok. 90 proc. wojsk zgromadzonych wokół Ukrainy.

Oficjel dodał, że od początku napaści Rosja wystrzeliła ponad 480 rakiet różnego rodzaju, z czego ok. 70 zostało wystrzelonych z terytorium Białorusi.

Ocenił, że rosyjskie wojska poczyniły postępy na północnym wschodzie i są "tuż pod Charkowem", a także na południu. Potwierdził również, że znajdujący się pod intensywnym ostrzałem Mariupol nad Morzem Azowskim wciąż jest pod kontrolą Ukrainy.

Według informacji Pentagonu wciąż wstrzymana pozostaje wielokilometrowa kolumna pojazdów na północ od Kijowa.