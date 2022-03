Wcześniej w środę Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCHR) poinformowało, że na Ukrainie w wyniku inwazji rosyjskiej do północy 1 marca potwierdzono śmierć 227 cywilów; 525 zostało rannych.

UNHCHR twierdzi, że prawdziwa liczba ofiar jest zapewne znacznie wyższa.

"'Andrzej, damy radę! Racja i sprawiedliwość są po naszej stronie. To oni mordują ludzi. My bronimy naszej Ojczyzny, naszych rodzin i naszych domów!' - powiedział przed chwilą do mnie mocnym głosem Wołodymyr Zełenski . Bohaterscy Obrońcy Ukrainy potrzebują solidarności i wsparcia" - napisał prezydent Andrzej Duda.

Reklama