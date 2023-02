Wołodymyr Zełenski w Parlamencie Europejskim

Obecny w Brukseli prezydent Ukrainy podziękował za zaangażowanie Parlamentu Europejskiego i wsparcie dostarczane Ukrainie. - Wszyscy jesteśmy Europejczykami, (...) a w naszej wspólnej Europie różnorodność i wolność stanowi wartość. (...) To nasza Europa, to nasz sposób życia. A ja jestem tu dziś, by bronić tych wartości dla Ukraińców - zaznaczył Wołodymyr Zełenski.

Dodał również, że rosyjski atak na Ukrainę ma na celu zniszczenie państwa, jego dążeń do Unii Europejskiej oraz "europejskiego stylu życia".