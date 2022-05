Zdjęcie hitem sieci. Powodem rosyjski żandarm

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Ukraina - Rosja

Zdjęcie z rosyjskim żandarmem obiegło sieć. Wszystko z powodu karteczki, którą przeklejono mu na plecach. Wynika z niej, że poparcie dla wojny w Ukrainie zaczyna słabnąć, a protestujący znajdują coraz to nowsze sposoby na to, by okazać swój sprzeciw wobec rosyjskiej agresji.

Zdjęcie Rosyjski żandarm z karteczką potępiającą Putina / Twitter /