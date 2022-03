- Wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce wydaje się bardzo prawdopodobna - powiedział Zbigniew Rau w Nowym Jorku. Jak dodał, Polska byłaby naturalnym miejscem do wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w tym czasie.

- Konkretnych informacji nie ma, ale zasadnym jest założenie, że jeśli prezydent Biden udaje się do Europy w tym czasie (...) to trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce do zaznaczenia pozycji Stanów Zjednoczonych i sojuszu jako całości, niż najsilniejsze ogniwo wschodniej flanki, jakim jest Polska - powiedział Rau.

Zdjęcie Prezydent USA Joe Biden i pierwsza dama Jill Biden / ASSOCIATED PRESS/East News / AP

Rau o wizycie trzech premierów w Kijowie

Decyzja o podróży premierów Polski, Czech i Słowenii do Kijowa była starannie przemyślana, logistycznie i politycznie - powiedział Zbigniew Rau po spotkaniu z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Jak stwierdził, Guterres był bardzo zainteresowany tą wizytą.

- Była to decyzja starannie przemyślana, nie tylko w kategoriach logistyki i bezpieczeństwa, ale też historycznie, geopolitycznie, politycznie i co bardzo ważne, wynika ona z naszego polskiego doświadczenia z naszej szczególnej wrażliwości i naszego fundamentalnego interesu, powiedziałbym interesu egzystencjalnego - powiedział Rau podczas briefingu prasowego podsumowującego wizytę w Nowym Jorku.

Jak dodał, wizyta premierów była przedmiotem jego wtorkowej rozmowy z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Według ministra Portugalczyk poświęcił jej "sporo uwagi" i rozumiał, że jest to inicjatywa środkowoeuropejska wynikająca ze szczególnej perspektywy tych krajów na rosyjską agresję.

Pytania o postawę Chin

- Stanowisko Chin wydaje się pełne dystansu do rosyjskich działań na Ukrainie, a Pekin stoi na gruncie integralności terytorialnej wszystkich państw - ocenił Zbigniew Rau.

Zapytany o to, jak ewentualna pomoc ChRL dla Rosji wpłynie na stosunki Europy z Chinami, minister odpowiedział:

- Polityka polega na tym, że reaguje się na konkretne fakty, a nie pogłoski. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać w przyszłości. Na razie stanowisko chińskie wydaje się pełne dystansu, i to zamierzonego dystansu do tego, co się dzieje w wyniku rosyjskiej agresji - powiedział Rau podczas briefingu podsumowującego jego wizytę w Nowym Jorku.

- Chiny stoją na gruncie integralności terytorialnej wszystkich państw - dodał.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan ostrzegł w poniedziałek Chiny przed pomocą Rosji, grożąc poważnymi konsekwencjami. Według doniesień mediów, w tym agencji Reutera, USA miały poinformować sojuszników, że Pekin przychylnie zareagował na prośbę Moskwy o pomoc ekonomiczną i wojskową.

