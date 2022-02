Zbigniew Rau o decyzji Putina: Bardzo jaskrawe odejście od zasad prawa

Na konferencji prasowej po spotkaniu Zbigniew Rau podkreślił, że w NATO zapoczątkowny został proces dostosowywania strategicznego do "nowej normalności", o której podczas spotkania mówił sekretarz generalny NATO. Ta "nowa normalność niestety przypomina nieco Zimną Wojnę" - dodał.

Pytany o rezultaty spotkania, szef MSZ powiedział, że "ostatecznym rezultatem na pewno powinno być wzmocnienie odstraszania na wschodniej flance NATO".

Dodał, że uznanie przez Rosję separatystycznych "republik" i rozkaz rozmieszczenia w Donbasie rosyjskich wojsk może być wstępem do dalszej inwazji. - Z taką opcją należy się bardzo poważnie liczyć. Jesteśmy przygotowani w NATO na każdy bieg wypadków - powiedział.

Pytany o ewentualną stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce Rau odparł, że "należy się z tym liczyć". - To będzie fragment większego, strategicznego obrazu. Trudno byłoby mówić o szczegółach, ale błędem byłoby wykluczanie takiego właśnie rozwiązania - powiedział.

Pytany o jedność przywódców europejskich ws. sankcji wobec Rosji, Rau powiedział, że "obecny czas sprzyja jedności".

Ukraina, Rosja. Rau: To bardzo jaskrawe odejście od zasad

Zbigniew Rau odniósł się do działań Rosji wobec Ukrainy. - To kolejne bardzo jaskrawe odejście od zasad prawa międzynarodowego, w tym oczywiście kolejne naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy. To, w połączeniu z presją militarną na Ukrainę prowadzi - co do tego zgodziliśmy się - do załamania się dotychczasowej architektury bezpieczeństwa nie tylko w Europie Wschodniej, ale także wobec wschodniej flanki NATO - podkreślił szef MSZ.

Rau zwrócił też uwagę, że pozostanie rosyjskich wojsk na Białorusi tworzy "zdecydowaną asymetrię sił po obydwu stronach".

Według szefa polskiej dyplomacji podczas spotkania ze Stoltenbergiem omówiono konieczność doraźnych reakcji ze strony NATO na tę sytuację, a także to jak dostosować strukturę Paktu Północnoatlantyckiego do tej nowej sytuacji. - Jakie strategiczne przemyślenia, a potem rozwiązania powinny mieć miejsce, tak żeby znalazły się ich rezultaty na szczycie NATO w Madrycie - podkreślił Rau.

Ukraina, Rosja: Władimir Putin ogłosił niepodległość republik separatystycznych

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret o uznaniu separatystycznych "republik ludowych" - Donieckiej i Ługańskiej na wschodzie Ukrainy. Putin i przywódcy separatystów w Donbasie podpisali też umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z Rosją. Rosyjski przywódca wygłosił w poniedziałek wieczorem ponadgodzinne orędzie, w którym nazwał Ukrainę "nieodłączną częścią" historii Rosji i jej przestrzeni kulturowej.