Przed zagrożeniem ostrzegał też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, ale Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, powołując się na słowa przebywających na miejscu pracowników, nie potwierdziła tych doniesień.



Szef MSZ o ataku Rosji na elektrownię jądrową: Polska odpowiednio zareaguje

Szef polskiego MSZ odpowiedział, że ewentualne uderzenie w infrastrukturę elektrowni spotka się z odpowiednią reakcją. - Jeśli Rosja uderzy w elektrownię jądrową w Zaporożu, Polska odpowiednio zareaguje - zaznaczył w rozmowie z BBC Zbigniew Rau.



- To byłaby zupełnie nowa sytuacja, więc odpowiemy adekwatnie - stwierdził. Według ministra zaatakowanie elektrowni, użycie tego rodzaju broni i uciekanie się do szantażu wykreowałoby nową sytuację w Ukrainie, ale dotknęłoby też znaczny obszar terytorium NATO.



- Z tego powodu będzie wymagało to odpowiedniej reakcji. I nie oczekujcie, że powiem wam dokładnie, jaka to będzie odpowiedź - podsumował szef MSZ.



***

