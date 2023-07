"Zawieszenie broni ciężkie do wdrożenia". Putin obwinia Ukrainę

- Porozumienie powinno dotyczyć obu stron - powiedział rosyjski przywódca, cytowany przez agencję Reuters.

Odnosząc się do afrykańskiej inicjatywy pokojowej, stwierdził, że może być "podstawą do zawarcia porozumienia", tak samo jak chińska inicjatywa. - Rozmowy z przywódcami państw afrykańskich były przyjazne, pojawiły się próby znalezienia sposobu, by rozwiązać obecną sytuację - przekazał.

Zgodnie z prokremlowską narracją, podkreślił, że "nie ma żadnych poważnych zmian na froncie" na korzyść Ukrainy. Dodał, że Siły Zbrojne Ukrainy od 4 czerwca straciły rzekomo 415 czołgów i 1300 pojazdów opancerzonych.

Rosja wycofała się z umowy zbożowej. Władimir Putin: Rosyjskie firmy mogą zyskać

Władimir Putin mówił także o wycofaniu się Rosji z umowy zbożowej . Jak stwierdził, dzięki takiej decyzji rosyjskie firmy mogą zyskać, ponieważ "ceny zbóż wzrosły". - Pozostaniemy największym sprzedawcą pszenicy na świecie - zaznaczył.

Rosyjski przywódca podczas spotkania z dziennikarzami przekazał, że na środę ma zaplanowaną rozmowę z prezydentem Turcji. - Jeszcze nie uzgodniliśmy, gdzie dojdzie do spotkania z Erdoganem, czy w Rosji czy w Turcji - przekazał.

Putin pytany o wyjazd z Rosji, w tle nakaz aresztowania z Hagi

Putin został także zapytany, dlaczego osobiście nie weźmie udziału w szczycie BRICS, grupy składającej się z Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA, który odbędzie się sierpniu w RPA. Wizyta ta mogłaby się wiązać z możliwością aresztowania prezydenta Rosji zgodnie z międzynarodowym nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.

- Nie wydaje mi się, że moja wizyta na szczycie BRICS jest ważniejsza, niż pozostanie w Rosji - odpowiedział.

Jak dodał, nie zdecydował jeszcze, czy we wrześniu weźmie udział w szczycie G20 w Indiach.

