Kuter desantowy projektu 1176 (Akuła) poszedł na dno, ponieważ wpłynął na minę. Informację przekazał doradca ukraińskiego mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

Urzędnik napisał na Telegramie, że "strona ukraińska otrzymała potwierdzenie" incydentu, do którego doszło 30 czerwca. Wówczas władze Odessy informowały o wybuchu na kutrze typu Akuła, ale zastrzegały, że doniesienia te nie są potwierdzone.

Kuter mógł pomieścić 20 żołnierzy

Mariupol nad Morzem Azowskim jest okupowany przez wojska rosyjskie. Kuter Akuła (w języku rosyjskim "rekin", w klasyfikacji NATO: Ondatra) to typ jednostek budowanych w ZSRR i współczesnej Rosji do 2009 roku. Kutry te mogą transportować siły desantu w liczbie do 20 żołnierzy.

