Żaryn o zbrodniach wojennych w Mali: Prawdziwa twarz Rosjan

Ukraina - Rosja

"Rosjanie pokazują prawdziwą twarz" - napisał na Twitterze Stanisław Żaryn. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych odniósł się w tych słowach do doniesień "The New York Times", opisujących masowe egzekucje w miejscowości Moura w Mali, gdzie rosyjscy najemnicy pojmali, a następnie rozstrzelali setki mężczyzn i zakopali ich ciała w masowych grobach.

Zdjęcie Rosyjski żołnierz w Ukrainie / AP/Associated Press / East News