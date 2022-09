Żaryn o rosyjskiej propagandzie. O to oskarżają Polskę

Oprac.: Anna Nicz Ukraina - Rosja

"Kremlowski 'analityk polityczny', Andriej Suzdalcev, twierdzi, że działania Polaków zmierzają do 'przejmowania ukraińskich zakładów i firm, wykupywania ziem i czerpania zysków z ukraińskich dóbr naturalnych'" - napisał Stanisław Żaryn. Rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych, odnosząc się we wpisie do rosyjskiej propagandy, podkreślił, że jej celem podważenie dobrych relacji między Polską a Ukrainą.

Zdjęcie Stanisław Żaryn / Mateusz Jagielski / East News