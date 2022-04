Zamknięte sklepy GO Sport, nie działa strona internetowa. Efekt polskich sankcji na Rosję

We wtorek minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że Polska nakłada sankcje na rosyjskich oligarchów i podmioty gospodarcze. Na pierwszej liście sankcyjnej znalazło się w sumie 50 pozycji.

Pełna lista sankcyjna jest dostępna na rządowej stronie.

Sklepy GO Sport objęte sankcjami

Wśród podmiotów gospodarczych znalazła się popularna sieć sklepów sportowych GO Sport.

Reklama

Jak czytamy w uzasadnieniu, GO Sport Polska sp. z o.o. od 2019 r. był własnością francuską, następnie został kupiony przez singapurską spółkę Sportmaster Operations Pte Ltd, której rzeczywistymi beneficjentami są osoby pochodzenia rosyjskiego, w tym oligarcha Nikolay Fartushnyak, Vladimir Fartushnyak oraz Alexander Mikhalskiy, którzy są współzałożycielami jednej z największych rosyjskich sieci sklepów sportowych Sportmaster. W lutym 2021 r. Ukraina nałożyła na podmiot Sportmaster Operations Pte Ltd sankcje".

"Z racji pozycji rynkowej zajmowanej w Federacji Rosyjskiej przez SPORTMASTER oraz osiąganych dochodów podmiot jest znaczącym płatnikiem podatków wspierających rosyjski budżet" - oceniono.

"Nałożenie sankcji na spółkę GO Sport Polska Sp. z o. o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie" - dodano.

Sklepy GO Sport zamknięte

Na GO Sport Polska nałożono najdalej idące sankcje przewidziane rozporządzeniem unijnym, czyli m.in. pełne zamrożenie środków finansowych.

Od środy zamknięte są wszystkie sklepy GO Sport w Polsce, nie działa także sklep internetowy.

Spółka opublikowała komunikat.

Właściciele firmy GO Sport podjęli decyzję o jej sprzedaży

"W dniu 25.04.2022 r. GO Sport Polska Sp. z o.o. została objęta sankcjami gospodarczymi, które stawiają przyszłość spółki pod znakiem zapytania. Zgodnie z prawnymi restrykcjami, od dzisiaj do odwołania zostaje zawieszona działalność wszystkich 25 sklepów stacjonarnych oraz sklepu internetowego" - przekazano.

"W związku z trwającą wojną w Ukrainie, już 3 marca br. właściciele firmy podjęli decyzję o jej sprzedaży w celu zagwarantowania ciągłości zatrudnienia międzynarodowego zespołu pracującego w Polsce. Proces sprzedaży jest obecnie na bardzo zaawansowanym etapie. Od samego początku Zarząd GO Sport Polska za priorytet stawiał sobie bezpieczeństwo blisko 500 pracowników oraz ich rodzin - zapewnienia im miejsc pracy oraz przyszłości. Na tym chcielibyśmy się skupić w najbliższym czasie" - podkreślono.

"Firma nie jest rentowna"

"Na razie możemy komunikować jedynie fakty dotyczące dalszego sposobu funkcjonowania GO Sport Polska na rynku. W kraju firma nie jest rentowna oraz nie przynosi korzyści finansowych obecnym właścicielom od samego momentu zakupu. Pensje, VAT i podatki są płacone w Polsce" - poinformowano.

"Na bieżąco będziemy informować o kolejnych działaniach podjętych w celu zapewnienia ciągłości zatrudnienia oraz związanych ze zmianami w strukturach właścicielskich" - zapewniono.