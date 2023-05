Zamach na rosyjskiego pisarza. Zachar Prilepin wybudził się ze śpiączki

Rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych nie informowało szczegółowo o obrażeniach, jakich doznał pisarz. Poinformowano jedynie o wstrząsie mózgu i złamaniach. W wyniku eksplozji zginął natomiast kierowca Prilepina.





Wybuch auta Prilepina. Aresztowano podejrzanego

W sobotę aresztowano mężczyznę podejrzewanego o zamach na Prilepina . Rosyjscy śledczy przekazali, że Aleksander Permyakow przyznał się do pracy na zlecenie Ukrainy.



Mężczyznę oskarżono o zdalne zdetonowanie ładunku wybuchowego, a sprawę prowadzi Rosyjski Komitet Śledczy, który zajmuje się poważnym przestępstwami, również terroryzmem.

Ukraińskie służby wydały w sprawie zdarzenia odpowiedź, w której odmawiają komentarza na temat oskarżeń pojawiających się ze strony rosyjskiego ministerstwa.

Wybuch auta w Rosji. Ranny pisarz Prilepin to zwolennik wojny

Zachar Prilepin to wielokrotnie nagradzany pisarz z wojenną przeszłością. BBC donosi, że mężczyzna jest weteranem wojen w Czeczenii, a obecnie pełnym pasji zwolennikiem Putina, który popiera napaść Rosji na Ukrainę.

Z tekstu dowiadujemy się jednak, że Prilepin nie zawsze wspierał rosyjskiego prezydenta - przed 2014 rokiem miał go nawet głośno krytykować.

Współcześnie 47-letni autor wzywał do "przyłączenia Kijowa do Rosji", a także do "oczyszczenia przestrzeni kulturowej" ze wszystkich, którzy są przeciwni konfliktowi.