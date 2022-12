Zakrwawiona przesyłka w ambasadzie Ukrainy w Grecji

Oprac.: Mateusz Kucharczyk Ukraina - Rosja

Kolejna placówka dyplomatyczna Ukrainy otrzymała zakrwawioną przesyłkę. Tym razem trafiła ona do ambasady w Grecji. MSZ w Kijowie odnotowało już 33 podobne groźby. W ubiegłym tygodniu przesyłki z groźbami przesłano m.in. do ambasad we Włoszech, Polsce, Portugalii, Rumunii i Danii oraz do konsulatu w Gdańsku.

Zdjęcie Tym razem zakrwawiona przesyłka dotarła do ambasady Ukrainy w Grecji. Na zdjęciu ambasada Ukrainy w Madrycie, gdzie podobna przesyłka dotarła kilka dni temu. / Europa Press News / Contributor / Getty Images