Zakaz wjazdu do Kanady dla Putina i tysiąca innych Rosjan

Oprac.: Jolanta Kamińska Ukraina - Rosja

- Kanada stoi po stronie Ukrainy. Pociągniemy Rosję do odpowiedzialności za jej zbrodnie. Dlatego właśnie ogłosiliśmy, że wprowadzamy zakaz wjazdu do Kanady dla ok. tysiąca Rosjan, w tym dla Putina i jego wspólników - poinformował kanadyjski minister bezpieczeństwa publicznego Marco Mendicino.

Zdjęcie Władimir Putin / ALEXANDER NEMENOV / AFP