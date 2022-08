Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla "Washington Post" stwierdził, że jedną z najważniejszych sankcji nałożonych na Rosję byłoby zamknięcie granic. - Rosjanie powinni żyć we własnym świecie, dopóki nie zmienią swojej filozofii - dodał prezydent Ukrainy.

Stanowisko Zełenskiego poparła premier Estonii Kaja Kallas. W mediach społecznościowych zamieściła wpis, w którym napisała: "Przestańcie wydawać Rosjanom wizy turystyczne. Odwiedzanie Europy to przywilej, a nie prawo człowieka (...). Czas zakończyć turystykę z Rosji".

Stanowiska krajów członkowskich

Unia Europejska zakazała podróży lotniczych z Rosji po tym, jak w lutym zaatakowano Ukrainę. Ostatnie połączenie pasażerskie między Sankt Petersburgiem a Helsinkami zostało zawieszone w marcu, ale Rosjanie nadal mogą wjeżdżać do Finlandii innymi drogami.

Reklama

"To nie w porządku, że podczas gdy Rosja toczy brutalną wojnę w Europie, Rosjanie mogą normalnie żyć i podróżować po Europie jako turyści" - powiedziała premier Finlandii Sanna Marin.

W zeszłym tygodniu kraj ten wydał plan ograniczenia wiz turystycznych dla Rosjan. Zakwestionował jednak prawo do nałożenia całkowitego zakazu. Jak przypomina "The Guardian", inne kraje dzielące granicę z Rosją zaostrzyły przepisy dotyczące przyznawania wiz już wcześniej, wśród nich Estonia, Łotwa, Litwa i Polska.

Kraje członkowskie podkreślają jednak, że w tej sprawie należy podjąć decyzję na szczeblu Unii Europejskiej. Zakaz przyznawania wiz przez kilka, a nie wszystkich członków, nie spowoduje, że turyści z Rosji przestaną podróżować do Europy. Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej mają omówić tę kwestię pod koniec sierpnia na spotkaniu w Czechach.

"Niektóre państwa z tradycyjnie bliskimi związkami z Rosją, takie jak Węgry, prawdopodobnie zdecydowanie sprzeciwią się zakazowi, podczas gdy państwa członkowskie z dużymi społecznościami rosyjskimi, takie jak Niemcy, twierdzą, że posunięcie to doprowadziłoby do podziału rodzin i karania przeciwników wojny, którzy już wyjechali" - informuje "The Guardian".

Komisja Europejska zakwestionowała zakaz podróżowania twierdząc, że członkom rodziny i dziennikarzom należy wydawać wizy w każdym przypadku.