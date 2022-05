Zagraniczne media: Polska poświęca swoją turystykę dla uchodźców z Ukrainy

Prywatna ogólnokrajowa stacja o profilu liberalnym wskazuje, że Polska, do której dotarło najwięcej uchodźców ukraińskich, ponad 3 mln osób, z powodu skierowania do placówek turystycznych wojennych uciekinierów doświadcza największych problemów głównie w południowo-wschodniej części kraju.

Portugalska telewizja odnotowuje, że w Rzeszowie wraz z napływem ukraińskich uchodźców populacja w ciągu zaledwie trzech miesięcy wzrosła o prawie 50 proc., co doprowadziło do niedoboru oferty dla turystów.

Telewizja SIC odnotowując, że polski rząd skierował już na przyjęcie uchodźców ukraińskich kilkaset milionów euro, zaznacza, że problemów z brakiem miejsc dla urlopowiczów doświadczają również turystyczne regiony w Republice Czeskiej, gdzie również napłynęli liczni uciekinierzy wojenni.

Reklama

Dane ze Straży Granicznej

Od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,636 mln osób - poinformowała w piątek Straż Graniczna. Tego dnia do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 22,1 tys. osób.

Jak poinformowała SG, w czwartek do Polski z Ukrainy wjechało 22,1 tys. osób - to wzrost o 2 proc. względem statystyk ze środy. Natomiast w piątek do godziny 7 rano przybyło 6,4 tys. osób - wzrost 8,3 proc. w stosunku do danych z czwartkowego poranka.