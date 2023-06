Rosjanie w odpowiedzi na kontrofensywę masowo użyli lotnictwa. "Zarówno rosyjskie samoloty, śmigłowce, jak i artyleria, zadadzą Ukraińcom duże straty. Ci drudzy mają jednak w okolicy frontu nowoczesne systemy przeciwlotnicze, co spowoduje z kolei straty w lotnictwie u Rosjan" - napisał Mateusz Lachowski, podkreślając, iż "dalej nie wiemy, czy Ukraińcy rozpoczęli już główne uderzenie".

Korespondent Polsat News odniósł się także do wysadzenia tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce. "Było ono najprawdopodobniej spowodowane właśnie tym, że Rosjanie przestraszyli się ukraińskiej ofensywy. Do takiego kroku przygotowywali się najprawdopodobniej od jakiegoś czasu. Warto podkreślić, że strona ukraińska wprowadziła szczelną blokadę medialną. Wszystko, co pojawia się w internecie pochodzi od Rosjan i często jest propagandą" - stwierdził.