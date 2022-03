Władimir Putin podejmując decyzję o ataku na naszych wschodnich sąsiadów, na pewno liczył na szybkie zajęcie terytorium Ukrainy , jednak, jak widać, jego kalkulacje okazały się błędne. Wojna w Ukrainie trwa już czwarty tydzień i pomimo tego, że Rosja jest bezwzględna w swoich atakach, nic nie wskazuje na to, aby żołnierze i cywile, którzy bohatersko walczą o swoją ojczyznę, mieli zamiar się poddać.

Ponadto Zachód stanowczo przeciwstawia się nieetycznym działaniom agresora. Na Rosję nałożone zostały liczne sankcje, w związku z czym wartość rubla dramatycznie spadła, a tamtejsi oligarchowie stracili dużą część swoich majątków. Ponadto, z kraju wycofało się już kilkaset zachodnich firm, co dodatkowo pogłębia niezadowolenie Rosjan.

Co teraz zrobi Putin, o którym często w przekazach medialnych mówi się, że jest człowiekiem nieobliczalnym? BBC ma na ten temat pewną teorię.

Zachodni agenci próbują zrozumieć intencje Putina. Od lat chcą dostać się do jego umysłu!

Brytyjski portal pisze, że zachodni agenci od dawna "próbują wniknąć w umysł Władimira Putina", chcąc lepiej zrozumieć jego intencje. Chociaż szpiedzy analizują zachowania Putina od lat, teraz szczególnie intensywnie zastanawiają się, jak rosyjski dyktator zareaguje pod presją, widząc, że inwazja Rosji na Ukrainę nie przynosi oczekiwanych efektów. Czy naprawdę jest na tyle szalony, że byłby w stanie posunąć się do użycia broni jądrowej?

Zrozumienie jego stanu umysłu będzie kluczowe, aby uniknąć eskalacji kryzysu - tłumaczy BBC

Władimir Putin to decydent, który "jest ofiarą własnej propagandy"

BBC, przytaczając słowa Johna Siphera, który wcześniej kierował operacjami CIA w Rosji, wyjaśnia, że Władimir Putin jest "jedynym decydentem w Moskwie", a to oznacza, że niezwykle trudno przewidzieć jego działania. Grupa ludzi, których w ostatnim czasie dopuszcza do siebie rosyjski dyktator, jest niewielka i niezwykle wyselekcjonowana. Zachodni urzędnicy wywiadu uważają, że prezydent Rosji otacza się jedynie garstką najbliższych osób, którzy podzielają jego sposób myślenia, a więc dociera do niego niewiele głosów, które mogłyby podważyć jego poglądy. To zaś daje mu bardzo ograniczone spojrzenie na świat.

Jest ofiarą własnej propagandy w tym sensie, że słucha tylko określonej liczby osób i blokuje wszystko inne. To daje mu dziwny widok na świat - tłumaczy Adrian Furnham, profesor psychologii i autor książki "Psychologia szpiegów i szpiegostwa"

Izolację prezydenta Rosji można zauważyć nawet w jego zachowaniu wobec współpracowników. Podczas spotkania z własnym zespołem ds. bezpieczeństwa narodowego na dzień przed atakiem na Ukrainę, Władimir Putin siedział w znacznej odległości od pozostałych polityków. Co więcej, dbałość Władimira Putina o zachowanie przestrzeni, można było zauważyć również podczas rozmów z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Rosji, gdzie obaj prezydenci siedzieli po przeciwległych stronach długiego stołu.

Zdjęcie Spotkanie prezydenta Rosji Władimira Putina i prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Rosji 7 lutego 2022 r. W Moskwie siedzieli w znacznej odległości, po przeciwległych stronach stołu / Agencja Anadolu/ Biuro Prasowe Kremla / Getty Images

Władimir Putin jest szalony czy stosuje "teorię wariata"? To znana taktyka polityczna!

Zachodni eksperci od dłuższego czasu zadają sobie pytanie, czy Władimir Putin jest szalony. W mediach pojawiają się sugestie, że zachowanie prezydenta Rosji może być wynikiem jego złego stanu zdrowia albo wpływu leków, jednak BBC tłumaczy, że nie ma na to jednoznacznych dowodów. Wiadomo natomiast, że podczas pandemii COVID-19 Putin jeszcze bardziej odizolował się od innych, co mogło odcisnąć piętno na jego psychice.

Putin prawdopodobnie nie jest chory psychicznie ani się nie zmienił, chociaż bardziej się spieszy i prawdopodobnie jest bardziej odosobniony w ostatnich latach - stwierdziła Ken Dekleva, były lekarz oraz dyplomata rządu USA

BBC pisze, że "wiarygodne informacje wciąż nie trafiają do zamkniętej pętli Putina", a przed inwazją na Ukrainę jego służby wywiadowcze mogły przekazywać mu jedynie to, co sam chciał usłyszeć. Niewykluczone również, że dyktator wciąż w stu procentach nie zdaje sobie sprawy z tego, w jakiej sytuacji tak naprawdę są jego żołnierze, a to prowadzi do obaw o to, jak Władimir Putin może zareagować, gdy sytuacja w Rosji wciąż będzie się pogarszać.

Zmartwienie polega na tym, że robi coś niewiarygodnie pochopnego w okrutny sposób – mówi Adrian Furnham

Zdjęcie Czy Władimir Putin naprawdę jest szalony? A może z powodzeniem stosuje polityczną taktykę "szaleńca"? / Agencja Anadolu/ Biuro Prasowe Kremla / Getty Images

Czy Władimir Putin byłby wówczas gotów użyć broni chemicznej lub broni jądrowej? Niewykluczone, jednak trzeba pamiętać, że może być to jedynie część jego taktyki politycznej, nazywanej potocznie "teorią wariata", a to oznaczałoby to, że prezydent Rosji tylko udaje szaleńca.

Jest to znana taktyka, w której ktoś mający dostęp do broni jądrowej próbuje zmusić przeciwnika do ustąpienia, przekonując im, że może być na tyle szalony, by ich użyć, pomimo możliwości, że wszyscy zginą. - tłumaczy BBC w swoim artykule.

