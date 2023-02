- Nic nie jest z zasady wykluczone - powiedział Macron podczas wtorkowej konferencji prasowej po spotkaniu z holenderskim premierem Markiem Ruttem. Podkreślił, że strona ukraińska na razie nie zwróciła się z prośbą o przekazanie myśliwców, a decyzje w tej sprawie będą podejmowane na podstawie formalnych wniosków, a nie "krążących plotek".

- Przy przekazywaniu uzbrojenia Ukrainie bierzemy pod uwagę trzy kryteria: czy sprzęt odpowiada potrzebom Kijowa, czy jego dostarczenie nie przyczynia się do eskalacji i służy obronie, nie dając możliwości ataku na terytorium Rosji oraz czy dostawy nie osłabiają zdolności obronnych francuskiej armii - zaznaczył prezydent Macron. Dodał, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

Zacharowa uderza w Macrona. "Myśliwce będą zrzucać cukierki?"

Do jego słów odniosła się w środę Maria Zacharowa. Znana z kontrowersyjnych wypowiedzi rzecznika określiła słowa Macrona mianem "absurdalnych".

- Zwróciliśmy uwagę na słowa prezydenta Francji, który odpowiedział na pytanie o ewentualne dostawy samolotów na Ukrainę. To (co powiedział Macron - przyp. red.) jakiś absurd. Przykro mi, ale gotowość Paryża do zaopatrzenia Kijowa w myśliwce została potwierdzona przez francuskiego ministra obrony, który odwiedził Ukrainę 28 stycznia - mówiła Zacharowa.

- Czy prezydent Francji naprawdę jest pewien, że zaopatrywanie kijowskiego reżimu w broń, broń ciężką i samoloty do działań bojowych nie spowoduje eskalacji sytuacji? Nie wierzę, że dorosły człowiek może mieć taką logikę - dodał.

- Takie wypowiedzi mogą tylko zwiększyć apetyt prezydenta Ukrainy, który ostrzeliwując szpitale i ludność cywilną, dobitnie pokazał, że zachodnie zastrzyki militarne - jak to ujął Macron? - "nie doprowadzą do eskalacji konfliktu". Cóż, oczywiście, że one "dają pokój". Te samoloty będą używane do zrzucania ciasteczek i cukierków, prawda? Mam inne wrażenie - ironizowała Zacharowa.