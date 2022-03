Kobieta miała zostać zgwałcona 6 marca na statku hotelowym "Oscar Wilde" w Duesseldorfie. Statek jest obecnie wykorzystywany jako miejsce zakwaterowania dla uchodźców. Oprócz gości płacących za pobyt na statku mieszkało wtedy prawdopodobnie około 25 uchodźców. "Uciekła z Ukrainy w obawie przed bombami Putina, teraz ucieka z Niemiec w obawie przed gwałcicielami' - pisze we wtorek gazeta, która dowiedział się, że kobieta wyjeżdża do Polski, ponieważ "nie czuje się już bezpiecznie w Niemczech".

O domniemanych sprawcach napaści seksualnej nie wiadomo wiele. "Bild" wskazuje nieoficjalnie, że to prawdopodobnie dwaj mężczyźni z Tunezji i Nigerii (37 i 26 lat). Według dziennika obaj mieli mieć też ukraińskie paszporty. Policja rozpoczęła śledztwo w tej sprawie. Z jednej strony z powodu "podejrzenia o gwałt". Z drugiej strony musi wyjaśnić, w jaki sposób uchodźcy otrzymali ukraińskie paszporty.

