Nagranie podsłuchanej rozmowy rosyjskiego żołnierza opublikowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w mediach społecznościowych.

Wojna w Ukrainie. Parada zwycięstwa? "Śmieją się z takich planów"

"Dla Rosjan wymyślono nową bajkę: 9 maja chcą odbyć paradę zwycięstwa w Ukrainie"- napisali agenci ukraińskiego wywiadu we wpisie na Twitterze.

Jak dodano, pomysł Władimira Putina nie spotkał się jednak ze zbytnim entuzjazmem ze strony rosyjskich wojskowych. "Problem w tym, że żołnierze Putina, którzy obecnie walczą na naszej ziemi, śmieją się z takich planów" - podkreślono.

Na nagraniu słychać, jak żołnierz rozmawia z kobietą - najprawdopodobniej ze swoją żoną lub narzeczoną. Kobieta pyta mężczyznę o to, czemu jest tak cicho i mówi, że według przekazu informacyjnego: "w Ukrainie szykuje się parada zwycięstwa 9 maja". Kobieta mówi też o "składaniu broni" przez Ukraińców.

Dalej słychać, jak oboje śmieją się z pomysłu z "paradą zwycięstwa", a po chwili mężczyzna zaczyna opowiadać o okrucieństwach wojny.

Wojna Rosja-Ukraina. Żołnierz przyznał się do kradzieży

Nie jest to pierwsze nagranie, które publikuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Kilka dni temu SBU wypuściła do sieci materiał, na którym słychać, jak rosyjski żołnierz przyznaje się żonie do kradzieży na terenie Ukrainy. Kobieta sama zachęcała go, by "brał tyle, ile się da".

Żołnierz twierdził, że cywile, których dom okradł, żyli na wysokim poziomie. Jak stwierdził: Mieli wyremontowane pomieszczenia, wyposażenie dobrej jakości, a nawet saunę, w której wraz z kolegami grzeje się już drugi dzień.

