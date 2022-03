Wystartowała platforma uaSOS.org łącząca uchodźców z Ukrainy z miejscami noclegowymi w Polsce

W odróżnieniu od innych inicjatyw zbierających podobne dane, platforma uaSOS.org w sposób zautomatyzowany zestawia ogłoszenia potrzebujących z ofertami pomocy, co ma zapewnić pomoc jak najszerszej grupie osób. Dzięki platformie potrzebujący nie będą musieli przeglądać setek dostępnych ofert pomocy, a zostanie im przedstawiona ta najbardziej optymalna i aktualna, dostosowana do potrzeb. Rejestracja na platformie nie jest anonimowa co zapewnia bezpieczeństwo obydwu stronom.

Pomoc długodystansowa

Od początku wojny polską granicę przekroczyło już ponad milion uchodźców (kobiet, dzieci i mężczyzn) z Ukrainy. Dzięki platformie będą mogli oni szybciej znaleźć miejsce, w którym mogą się zatrzymać na kilka nocy, czy kilka miesięcy. uaSOS.org jest dostępna z dowolnego urządzenia mającego dostęp do internetu. W najbliższych dniach pojawią się kolejne funkcjonalności, m.in. opcja transportu czy oferty pracy.

- Po kilku dniach działania strony w wersji podstawowej udostępniamy jej w pełni zautomatyzowaną wersję gotową nieść pomoc - ogłaszają Jagoda Trela, ID Advisory oraz Alina Bieniek z Clevsoft, inicjatorki platformy.

Aplikacja miała ruszyć już na początku marca, ale twórcy zdecydowali się pójść dalej niż zakładał początkowy plan.

- Sytuacja jest dynamiczna i nieprzewidywalna, a w ostatnich dniach zrozumieliśmy, że musimy przygotować się na długofalową pomoc, stąd poszerzenie zakresu platformy o dodatkowe funkcje. Z racji tego, że nad aplikacją pracowała cała społeczność, a jej cel jest humanitarny, będzie działała ona na zasadzie open source. Trwają prace nad objęciem projektu przez w pełni niezależną fundację, która przejmie opiekę nad aplikacją. W ten sposób prace nad nią będą jeszcze bardziej transparentne i otwarte dla każdego, kto chce pomóc w jej budowaniu. Dziękujemy wszystkim, którzy już teraz włączyli się w tworzenie uaSOS.org, ofiarując swój talent, czas, umiejętności i zapał. Do tej pory wszystkie zaangażowane w projekt osoby i firmy działały całkowicie non profit - dodaje Trela.

Jak działa uaSOS.org

uaSOS.org jest bezpłatną platformą, dostępną w czterech wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej, rosyjskiej i angielskiej. Każdy chętny może zamieścić w niej dokładne informacje na temat oferowanego noclegu, w tym liczby miejsc, lokalizacji, czasu udostępniania lokalu czy płci gospodarzy. Platforma umożliwia też bezpośrednią komunikację pomiędzy potrzebującymi i oferującymi noclegi. Może być także wykorzystywana przez organizacje i grupy nieformalne, które pomagają uchodźcom i uchodźczyniom w znalezieniu tymczasowego lub długoterminowego noclegu.

- Przyjęliśmy pierwszą ogromną grupę uchodźców z objętej wojną Ukrainy, ale wszyscy wiemy, że to dopiero początek. W tej chwili kluczowe jest jak najsprawniejsze organizowanie pomocy dla uciekających przed wojną i potrzebujemy do tego inteligentnych narzędzi. Dzięki współpracy z wieloma fundacjami i organizacjami udało nam się zasilić platformę stworzonymi już przez nich bazami danych o osobach oferujących pomoc. Ludzie uciekający z Ukrainy, będą mogli jeszcze przed przekroczeniem polskiej granicy zapewnić sobie miejsce noclegowe i wiedzieć, w jakim kierunku mają się udać - mówi Łukasz Rey z Boston Consulting Group, partner inicjatywy.

Twórcy uaSOS.org planują agregację istniejących już podobnych inicjatyw, tak by dotrzeć do jak największej liczby oczekujących na pomoc. Niebawem aplikacja zostanie rozszerzona o możliwość udzielania wsparcia także przez osoby spoza terenu Polski.

Wspólna inicjatywa

Platforma powstała przy udziale kilkudziesięciu wolontariuszy i opiera się na zaawansowanym zrobotyzowanym silniku, który daje możliwość dodawania nowych funkcjonalności. Inicjatywa jest wspierana przez polskie i ukraińskie organizacje pozarządowe, samorządy oraz wiele firm, które nie tylko zapewniają zastosowanie najlepszych technologii, ale także dotarcie do setek tysięcy ludzi po obu stronach granicy. Platforma została w pełni zabezpieczona od strony prawnej (m.in. kwestie RODO) przez kancelarię ID Advisory. Posiada także szereg zabezpieczeń technicznych, m.in.: dane osób są przetwarzane w chmurze Google, zestaw danych przetwarzanych jest ograniczony, logowanie odbywa się via Facebook oraz Gmail powodując zwiększenie bezpieczeństwa.

Partnerami platformy uaSOS.org są organizacje pozarządowe i samorządowe oraz firmy prywatne, m.in.: Związek Ukraińców w Polsce, Dom Ukraiński - Fundacja Nasz Wybór, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Szlachetna Paczka, Fundacja Stocznia, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Fundacja Auschwitz Pledge, Fundacja Techsoup, Tech To The Rescue, Boston Consulting Group, Clevsoft oraz ID Advisory.

Więcej informacji: uaSOS.org