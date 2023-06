Wysłannik papieża jedzie do Kijowa. Celem złagodzenie napięć

Oprac.: Karina Jaworska Ukraina - Rosja

Matteo Zuppi, wysłannik papieża Franciszka, jedzie do Ukrainy. Ma być to pierwszy krok w misji pokojowej prowadzącej do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Nie wiadomo, czy spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Nie ma też informacji, czy kardynał odwiedzi Moskwę.

Zdjęcie Matteo Zuppi przybędzie do Kijowa z dwudniową wizytą / FILIPPO MONTEFORTE / AFP