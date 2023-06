Wysadzenie tamy w Nowej Kachowce. "Moskwa znała słaby punkt"

Oprac.: Joanna Mazur Ukraina - Rosja

Aby wysadzić tamę w Nowej Kachowce Rosjanie musieli podłożyć ładunek wybuchowy w podwodnym tunelu - to nowe wnioski dziennikarzy "New York Times", którzy przeanalizowali plany inżynieryjne i prowadzili w tej sprawie własne śledztwo. Co więcej, dziennik zaznacza, że Moskwa doskonale zna konstrukcję zapory i "wiedziała, gdzie znajduje się słaby punkt".

Zdjęcie Zapora w Nowej Kachowce / Associated Press / East News