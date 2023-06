Wysadzenie tamy w Nowej Kachowce. Zełenski: Skutki będą znane dopiero za tydzień

Do wysadzenia tamy na rozciągającym się na 240 km Zbiorniku Kachowskim doszło we wtorek rano. Strona ukraińska obwinia Rosję, a władze podały, że za atak odpowiadają najprawdopodobniej rosyjscy żołnierze z 205. brygady strzelców zmotoryzowanych, którzy stacjonowali na terenie hydroelektrowni. Rosjanie oczywiście odpierają zarzuty Ukraińców i to ich oskarżają o sabotaż.



Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił we wtorek, że skutki wysadzenia tamy w Nowej Kachowce będą znane dopiero za tydzień, kiedy poziom wód zacznie się obniżać.

Jak oszacował, zatopionych zostanie najprawdopodobniej od 35 do nawet 70 miejscowości. Wielka woda to również śmiertelne zagrożenie dla zwierząt domowych i gospodarskich.

Sytuacja jest o tyle zła, że do wody trafiają niebezpieczne substancje, szczątki z cmentarzy czy śmieci. Masowo zaczęły również wymierać ryby. Ministerstwo Zdrowia Ukrainy zaapelowało do obywateli, aby pili wodę butelkowaną, lub taką, którą dostarczają władze.