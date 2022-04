O "duchu z Kijowa" jest głośno już od samego początku wojny. Pierwszy komunikat w tej sprawie opublikowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

"Nazywają go Duchem z Kijowa, chociaż broni naszego bezpieczeństwa jak Anioł. W walkach powietrznych strącił już 10 samolotów okupantów" - podawała SBU na Telegramie. Wówczas nie informowano o personaliach "ducha". Od samego początku nie było również jasne, czy postać ta jest prawdziwa. W sieci pojawiały się bowiem informacje, że to rodzaj "miejskiej legendy".

"Time": "Duch z Kijowa" nie żyje

Z nowymi informacjami przyszedł jednak "Time". Dziennik, powołując się na swoje źródła wskazał, że słynny pilot nazywany "duchem z Kijowa" to major Stepan Tarabalka, który miał zginąć w bitwie 13 marca. Do tego czasu miał jednak zestrzelić ponad 40 rosyjskich samolotów.

Do rewelacji dziennika odniosło się na Facebooku Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy, dementując tę informację. Jak czytamy w komunikacie, Stepan Tarabalka nie był "duchem z Kijowa". Dowództwo potwierdziło śmierć swojego wojskowego i wskazało, że zginął bohaterską śmiercią w starciu z przeważającymi siłami wroga, łączenie go jednak z "duchem z Kijowa" to błąd.

Ukraińskie siły wyjaśniają "zagadkę"

Co więcej, w komunikacie uściślono, że nikt taki, jak "duch z Kijowa" w rzeczywistości nie istnieje. "Duch z Kijowa to superbohater-legenda, którego postać stworzyli Ukraińcy!" - pisze dowództwo.

"To całościowy obraz pilotów 40. brygady lotnictwa taktycznego Sił Powietrznych, którzy chronią nieba stolicy i słyną z tego, że pojawiają się nagle tam, gdzie nikt ich się nie spodziewa" - czytamy dalej w komunikacie.