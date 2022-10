Wyczyn ukraińskiego pilota. Śmigłowiec bojowy tuż nad głowami

Choć zarówno dane pilota, jak i dokładna lokalizacja maszyny nie są z oczywistych powodów podawane, to w sieci pokazano fragment lotu, który odbył się na terenie Ukrainy. "Witamy w Ukrainie" - komentuje nagranie serwis poświęcony analizom na temat ukraińskiego lotnictwa.

Pilot manewruje między samochodami

Wideo pokazuje nadlatujący nad autostradę śmigłowiec bojowy Mi-24. Gigantyczna maszyna zbliża się do co najmniej dwóch samochodów - jeden jedzie z tego samego kierunku, z którego nadlatuje śmigłowiec, a drugi nadjeżdża z naprzeciwka.

W pewnym momencie pilot zrównuje swoją maszynę z samochodami i "przeciska" się gigantycznym śmigłowcem tuż nad głowami kierujących. Nagranie robi wrażenie. W komentarzach widać podziw dla umiejętności pilota.

Mi-24 w służbie ukraińskiej armii

Mi-24 to ciężki śmigłowiec bojowy opracowany w Związku Radzieckim. Powstały na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku śmigłowiec praktycznie nie ma swojego zachodniego odpowiednika. Specjaliści porównują go jedynie do maszyn z kategorii Black Hawk.

Wojna w Ukrainie trwa już niemal od ośmiu miesięcy. W tym czasie front przeniósł się głównie na kierunek wschodni, gdzie ukraińskie wojsko stara się odbić zajęte przez Rosję terytoria. W działaniach wojskowych Ukraińców wspiera sprzęt od krajów Zachodu.