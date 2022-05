Wybuchy we Lwowie. Mer wzywa do udania się do schronów

Oprac.: Justyna Kaczmarczyk Ukraina - Rosja

Wybuchy we Lwowie - informuje mer miasta Andrij Sadowy i apeluje do mieszkańców, by ukryli się w schronach. W części miasta są problemy z dostawami prądu.

Zdjęcie Lwów w czasie wojny, zdjęcie ilustracyjne / Marcin Nowak/East News / East News