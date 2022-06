Wybuchy w obwodzie lwowskim. Obrona przeciwlotnicza strąciła pocisk

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Ukraina - Rosja

W obwodzie lwowskim doszło we wtorek do eksplozji i według wstępnych danych zadziałała obrona przeciwlotnicza - poinformował mer Lwowa Andrij Sadowy. Zaapelował do mieszkańców, by pozostali w schronach.

Zdjęcie Dym nad Lwowem po rosyjskim ostrzale / Yomiuri Shimbun/Associated Press / East News